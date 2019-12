Йохауг отново в жълто на "Тур дьо ски"

Терезе Йохауг се нуждаеше от всичките си суперсили, за да спечели рекордна 13-а етапна победа в “Тур дьо ски” - най-вълнуващата верига надпревари в Световната купа по ски бягане. Забележителната норвежка скиорка спечели 10-километровия пробег в свободен стил със само 7 десети от секундата преднина пред носителката на големия кристален глобус за миналия сезон Ингвилд Флугстад Йостберг.

Йостберг се представи на много високо ниво и бе болезнено близо до първата си победа за новата кампания, след като контузия й попречи да участва в кръговете от Световната купа преди “Тур дьо ски”. Тя обаче не можа да изпревари Йохауг във финалния спринт и така Терезе отне жълтия номер в тура от досегашната му притежателка Наталия Непряева.

Шведката Еба Андерсон заслужи похвали от всички с представянето си в състезанието, финиширайки трета с 10 секунди изоставане от победителката. Тя водеше след 3-ия километър, но не успя да поддържа докрай темпото на норвежките. Андерсон дори трябваше със зъби и нокти да брани позицията си на подиума, отбивайки финалния щурм на Хейди Венг.

Астрид Уренхолд Якобсен остана пета с пасив от 20.8 секунди, а досегашната водачка в класирането Непряева финишира шеста на още 5 секунди изоставане.

