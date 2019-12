Луис Суарес: Когато настъпи моментът, ще се разберем за нов договор с Барса

Нападателят на Барселона Луис Суарес е убеден, че рано или късно ще подпише нов договор с тима. Настоящото споразумение изтича през лятото на 2021 година, като има опция за удължаването му с още един сезон.

"Много съм щастлив в клуба. Винаги съм давал всичко от себе си. Статистиката и числата ми говорят за това. Мисля, че все още съм във върхова форма и когато настъпи моментът, ще постигнем съгласие за нов договор", сподели 32-годишният Суарес пред "Спорт".

