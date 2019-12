Винъс Уилямс се отказа от участие в Бризбън

Бившата №1 в света Винъс Уилямс се отказа от участие в предстоящия турнир в Бризбън. 39-годишната американка трябваше да се включи в турнира в австралийския град с “уайлд кард”.

Main draw update for Brisbane International 2020: Former world No.1 Venus Williams (USA) has withdrawn from the tournament. A wildcard announcement will be made asap. #brisbanetennis