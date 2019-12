Уейн Рууни може да дебютира за Дарби Каунти още в четвъртък

Бившият капитан на националния отбор на Англия Уейн Рууни може да дебютира за новия си отбор Дарби Каунти още в четвъртък, заяви мениджърът на "овните" Филип Коку.

34-годишният Рууни подписа с втородивизионния клуб през август, но заради договора си в САЩ можеше да дебютира не по-рано от началото на 2020 година. Нападателят изглежда е в добра форма и Коку ще му даде шанс още във втория ден на годината срещу Барнзли.

"Рууни е здрав, във форма е и може да започне като титуляр, но ще му трябват няколко мача, за да достигне сто процента. Важно е за целия отбор той да достигне оптимална форма възможно най-скоро. Много сме щастливи, че играч с неговите качества, кариера и опит е тук. Няма нужда да се създава напрежение около това дали той трябва да бъде в стартовия състав, след като отговорът е очевиден", заяви Коку.

