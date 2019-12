Испания Барселона с официална оферта за младата испанска звезда на Динамо (Загреб) 31 декември 2019 | 16:12 - Обновена 0



От Барселона са изпратили официална оферта за 21-годишния атакуващ халф на Динамо (Загреб) Дани Олмо, съобщават каталунските медии. Според информацията предложението най-вероятно ще бъде отхвърлено от хърватския гранд, но се очаква да последват още оферти от страна на каталунците, които искат младият талант да заиграе на "Камп Ноу" от лятото. "Ас" допълва, че от Динамо се надяват да получат 30-35 млн. евро за испанския национал, който е желан и от Атлетико Мадрид. Barcelona have made a formal offer for Dinamo Zagreb winger Dani Olmo 21. The former La Masia player is keen on a return. [md]



The Spaniard currently has 8 goals and 7 assist in 22 appearances this season. There's been no confirmation on a fee offered by Barca. pic.twitter.com/MpRpajkTbl — Barca By Heart (@AMERICANxBARCA) December 31, 2019 Олмо е продукт на "Ла Масиа", където прекара 7 години между 2007-а и 2014-а преди изненадващо да подпише с тима от хърватската столица. Там той се превърна в ключова фигура, като също така се представи силно в Шампионската лига през този сезон с 5 гола в 11 мача в турнира. Играчът обаче наскоро призна, че е готов да премине в по-голям клуб.

