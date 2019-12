Евертън е готов за мачовете с Манчестър Сити и Ливърпул, смята Анчелоти

Мениджърът на Евертън Карло Анчелоти заяви, че играчите му са готови за предстоящите дербита с Манчестър Сити за първенство и Ливърпул за Купата на Англия.

"Срещу Сити ще бъде чудесна възможност да проверим на какво ниво сме. Те са наистина силен отбор, но ние сме уверени в нашите възможности. За нас е добре, че такива тестове идват сега. Същото важи и за мача с Ливърпул. Трябва да се опитаме да бъдем конкурентоспособни срещу най-добрите в Европа", каза италианецът, под чието ръководство "карамелите" записаха две победи в два мача.

Carlo Ancelotti plans to have a meeting with the Everton board ahead of the January transfer window



More: https://t.co/zX6xCDHHZw pic.twitter.com/vspzx9w0IQ