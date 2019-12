Руски триумф в "Тур дьо ски", Клаебо загуби жълтия номер

Сергей Устюгов беше недостижим в поредния етап от най-вълнуващата верига надпревари в Световната купа по ски бягане - “Тур дьо ски”. Руснакът спечели по безапелационен начин 15-километровата класика в италианския зимен център Тоблах, а на подиума се изкачиха неговите сънародници Иван Якимушкин и Александър Болшунов.

Устюгов дръпна на конкурентите си от самото начало и до края на дистанцията единствено увеличаваше преднината си. Той започна деня на пета позиция в класирането на “Тур дьо ски” с 34 секунди пасив спрямо тогавашния водач и шампион от миналата година Йоханес Хьосфлот Клаебо. Именно норвежецът обаче е големият губещ в днешния етап, защото приключи 17-и на цели 1:11 минути от победителя и загуби именно от него жълтия номер на лидер в класирането на тура.

Yakimushkin, Ustiugov & Bolschnov, in a photo session after #fiscrosscountry 15.0 km F @ Toblach. #tourdeski. Team Russia has good results in a long distance race. Congratulations to all 3 skiers!!! :) pic.twitter.com/L4rNoVbCHr