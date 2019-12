Обамеянг може да напусне Арсенал след края на сезона

Бъдещето на Пиер-Емерик Обамеянг в Арсенал изглежда несигурно, твърдят английските медии. Според информациите нападателят иска да напусне тима след края на сезона.

30-годишният играч наскоро получи капитанската лента на "артилеристите", като е готов да дава най-доброто от себе си в оставащите мачове до края на сезона, но след това намерението му е да си потърси нов клуб. Причината е, че той иска да играе за отбор, който участва в Шампионската лига и се бори за трофеи. За момента Арсенал е едва на 12-ата позиция във Висшата лига на 11 точки от четвъртото място. Така най-реалистичният вариант лондончани да се класират за ШЛ е през спечелване на Лига Европа през този сезон.

