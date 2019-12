Играч на Рейнджърс е бил обиждан на расистка основа от фенове на Селтик

Нападателят Алфредо Морелос от Рейнджърс е бил обиждан на расистка основа от запалянковци на Селтик по време на дербито между двата гранда в Шотландия в неделя. "Сините" победиха с 2:1 като гости и имат възможност да излязат начело в класирането през 2020 година, ако спечелят мача по-малко, който имат в сравнение със своя стар съперник.



"Вярваме, че Алфредо е бил обиждан на расистка основа и очакваме да бъдат взети необходимите мерки. Отговорните за тази проява трябва да бъдат наказани", се казва в изявление на Рейнджърс. От Селтик заявиха, че все още нямат информация за обиди на расистка основа към колумбиеца Морелос от страна на публиката на шотландския шампион.

Rangers say Alfredo Morelos was racially abused by a group of supporters during the Old Firm derby win over Celtic at Parkhead.