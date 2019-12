Челси проучва дали Тимо Вернер има откупна клауза

От Челси са се опитали да разберат дали нападателят на РБ (Лайпциг) Тимо Вернер има в договора си с клуба откупна клауза, която да може да бъде активирана през януари, твърди английският "Телеграф".

23-годишният играч наскоро преподписа с отбора си, но все още не е ясно дали има подобна опция в контракта. Не се знае и в какъв размер може да е тя, като според различните информации евентуалната клауза варира между 30 млн. и 60 млн. евро. От Лайпциг обаче са категорични, че не искат да продават своя голмайстор, който през тази кампания има 23 гола в 24 мача във всички турнири. На "биковете" им предстои важен пролетен дял от сезона, защото са лидери в Бундеслигата, като ги очаква и 1/8-финален сблъсък от Шампионската лига срещу Тотнъм.

