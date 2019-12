Мино Райола: Погба трябва да играе за отбор, който се бори за титли

Мино Райола, агент на Пол Погба, заяви, че френският национал трябва да играе в отбор, който се бори за трофеи. Халфът се завърна в Манчестър Юнайтед от Ювентус през лятото на 2016 година, но в последния сезон "червените дяволи" не се радват на силни изяви.

"Пол винаги е уважавал Манчестър Юнайтед. Клубът също е показвал уважението си към него. Мениджърът (Оле Гунар Солскяер) каза, че Пол няма да напуска и ние приемаме това. Той страда повече заради контузията си и в момента това нашата основна тема сега. Имаме за цел Пол да играе възможно най-силно за Юнайтед. Неговото сърце е в отбора, той е професионалист", заяви Райола пред Скай Спортс.

На въпрос дали Пол Погба ще остане в Манчестър Юнайтед и догодина, мениджърът заяви: "Да, възможно е, но се надявам клубът да се бори за спечелване на първенството и Шампионската лига."

