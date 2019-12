Григор Димитров - един от джентълмените на десетилетието в тениса (видео)

След като попадна в най-различни класации на десетилетието - например за най-добри изпълнения и най-дълъг престой в топ 10 на световната ранглиста, Григор Димитров бе отличен и за спортсменството, което показва на корта. 28-годишният хасковлия намери място в клип на ATP, включващ някои от най-добрите примери за проява на спортсменство през последната декада. При това не с една, а с две такива прояви.







Компания на Димитров във въпросното видео правят Стан Вавринка, Анди Мъри и други играчи, а на най-добрия ни тенисист е обърнато внимание заради проявено благородство и съчувствие към британеца Кайл Едмънд по време на мача между двамата на турнира в Бризбън през 2018 година, както и към дете, подаващо топките. Вторият случай е от двубоя на първата ни ракета срещу канадеца Васек Поспишил на “Мастърс”-а в Шанхай през 2016 година.





