Лалана: Не трябва да се отпускаме

Лидерът в английския шампионат Ливърпул е решен да продължи стабилното си представяне, заяви халфът на "червените" Адам Лалана. Клубът от Мърсисайд не е ставал шампион от 30 години, а в момента има 13 точки аванс пред намиращия се на втора позиция Лестър Сити.

"Искаме да задържим тази форма и през следващата година. "Анфийлд" трябва да продължи да бъде нашата крепост. Няма да се отпускаме", заяви Лалана пред клубния сайт на 18-кратните шампиони на Англия. Ливърпул няма поражение в 50 поредни двубоя пред собствена публика в шампионата. "Предстоят ни още важни мачове. След това има и срещи от турнира за купата на Футболната асоциация. Не може да си позволим да се отпускаме", каза още опитният Адам Лалана.

Liverpool midfielder Adam Lallana insists that his side won't be complacent despite their 13-point lead at the top of the Premier League table.



