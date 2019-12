Екипна работа: Григор и момчетата се забавляват в басейна

Екипната работа е коренът на успеха в съвременния свят. Добър екип обаче не се гради само на работното място - нужно е също така хората да се опознаят и отпуснат в неформална обстановка. Точно това и направи отборът на България, който се подготвя за участие в най-новия тенис турнир ATP Cup.

В деня за забавления в навечерието на новата 2020 година и под зоркия поглед на играещия капитан Григор Димитров, Димитър Кузманов, Александър Лазаров, Александър Донски и Адриан Андреев се метнаха в олимпийския басейн под моста “Харбър” в Сидни, който е сред най-големите стоманени дъгови мостове в света.

Diving into the new year like... @ATPCup | @GrigorDimitrov | #NewYearsEve pic.twitter.com/CYVgs63k0H