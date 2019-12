В Англия няма да променят ВАР по отношение на засадите

От Висшата лига не са готови да променят начина, по който се разглеждат ситуациите на засади чрез ВАР. Само през последния уикенд цели пет отбора - Уулвърхамптън, Брайтън, Норич, Кристъл Палас и Шефилд Юнайтед, пропищяха от употребата на видеосистемата, заради която техни голове бяха отменени в резултат на техни играчи, намиращи се едва с милиметри в положение на засада.



ВАР да не разглежда засади, призова популярен бивш рефер

Според Международния футболен борд (IFAB), който решава за правилата във футбола, ВАР трябва да се намесва единствено при очевидни реферски грешки вместо да се анализират детайлно видеоповторения в търсене на потенциални засади. Затова оттам са готови през февруари да инструктират футболните шампионати как да се действа в подобни случаи.

Premier League will NOT tweak VAR offside rule despite law-makers insisting technology should only overturn 'clear and obvious' errors | @MattHughesDM https://t.co/EhKHlHM0yk pic.twitter.com/ic5NhJ9TDj