Други спортове Ван Гервен и Питър Райт отново един срещу друг на финала на световното по дартс 31 декември 2019 | 01:30 - Обновена 0



копирано





Първият полуфинален двубой тази вечер противопостави Питър Райт и Гъруин Прайс. В началото мачът вървеше напълно равностойно до 3:3 сета и трудно можеше да се каже кой от двамата играчи има предимство. "Снейкбайт" обаче взе инициативата в края и спечели три последователни сета, за да се поздрави с победата с 6:3 в своя полза.



Шотландецът изигра един от най-силните си двубои в турнира до момента и единствено в края показа леки колебания, когато пропусна 5 хвърляния за мача, но все пак успя да вземе своето. Той завърши срещата със среден резултат от 98 точки, докато Прайс бе доста под собствения си стандарт с 89 точки. Райт впечатли и със своите 16 максимума, както и с най-високия чекаут в срещата от 131 точки. Той бе сравнително стабилен и при хвърлянията за излизане с 36% успешни опити срещу 33% за "Ледения".

WRIGHT IS INTO THE FINAL!



Peter Wright blows Gerwyn Price away in a 6-3 victory and he reaches his second ever World Championship final!



Who will he face? Up next, it's Michael van Gerwen v Nathan Aspinall! pic.twitter.com/vGFQTuCRot — PDC Darts (@OfficialPDC) 30 декември 2019 г.

Веднага след това на окито излязоха Майкъл ван Гервен и Нейтън Аспинал. И този мач започна обещаващо и в началото двамата си размениха по два сета до 2:2. След това обаче защитаващият титлата си холандец взе нещата в свои ръце и поведе с 4:2. Аспинал опита да се върне и докара нещата до 4:3, но силите на англичанина не стигнаха за нищо повече и "Майти Майк" взе следващите два сета и така затвори и мача в своя полза за крайното 6:3.



Ван Гервен обаче за втори пореден мач не впечатли с играта си. Той направи едва 3 максимума, докато Аспинал бе с 9. Средният резултат на холандеца бе 96 точки, но пък този на Аспинал бе 92. При чекаутите предимството също бе за "Майти Майк" с 40% успешни опити, докато англичанинът бе с 35%.

VAN GERWEN IS INTO THE FINAL!



Michael van Gerwen defeats Nathan Aspinall 6-3 and sets up a repeat of the 2014 World Championship Final as he faces Peter Wright on New Year's Day in search of a fourth world title... pic.twitter.com/WC78QBGl7c — PDC Darts (@OfficialPDC) 30 декември 2019 г.

Сега предстои да гледаме доста любопитен финал между Ван Гервен и Райт. Холандецът по принцип играе доста успешно срещу "Змийската захапка" и много пъти го е разочаровал в различни турнири, включително и в няколко финални сблъсъка. Шотландецът обаче показва все по-добри игри в "Александра Палас" от началото на надпреварата и ще направи всичко по силите си да си отмъсти за всички предишни поражения и да грабне първата световна титла в кариерата си.

Майкъл ван Гервен и Питър Райт отново ще се изправят един срещу друг на финала на Световното първенство по дартс за професионалисти. Тази вечер двамата си осигуриха място в решаващия сблъсък за трофея, побежавайки съответно Нейтън Еспинал и Гъруин Прайс с по 6:3 сета в мачовете от 1/2-финала. Така на 1 януари 2020 година ще гледаме повторение на финала от 2014 година, когато двамата отново се срещнаха в битката за титлата и тогава холандецът се наложи със 7:4 сета и спечели първата от трите си световни титли.Първият полуфинален двубой тази вечер противопостави Питър Райт и Гъруин Прайс. В началото мачът вървеше напълно равностойно до 3:3 сета и трудно можеше да се каже кой от двамата играчи има предимство. "Снейкбайт" обаче взе инициативата в края и спечели три последователни сета, за да се поздрави с победата с 6:3 в своя полза.Шотландецът изигра един от най-силните си двубои в турнира до момента и единствено в края показа леки колебания, когато пропусна 5 хвърляния за мача, но все пак успя да вземе своето. Той завърши срещата със среден резултат от 98 точки, докато Прайс бе доста под собствения си стандарт с 89 точки. Райт впечатли и със своите 16 максимума, както и с най-високия чекаут в срещата от 131 точки. Той бе сравнително стабилен и при хвърлянията за излизане с 36% успешни опити срещу 33% за "Ледения".Веднага след това на окито излязоха Майкъл ван Гервен и Нейтън Аспинал. И този мач започна обещаващо и в началото двамата си размениха по два сета до 2:2. След това обаче защитаващият титлата си холандец взе нещата в свои ръце и поведе с 4:2. Аспинал опита да се върне и докара нещата до 4:3, но силите на англичанина не стигнаха за нищо повече и "Майти Майк" взе следващите два сета и така затвори и мача в своя полза за крайното 6:3.Ван Гервен обаче за втори пореден мач не впечатли с играта си. Той направи едва 3 максимума, докато Аспинал бе с 9. Средният резултат на холандеца бе 96 точки, но пък този на Аспинал бе 92. При чекаутите предимството също бе за "Майти Майк" с 40% успешни опити, докато англичанинът бе с 35%.Сега предстои да гледаме доста любопитен финал между Ван Гервен и Райт. Холандецът по принцип играе доста успешно срещу "Змийската захапка" и много пъти го е разочаровал в различни турнири, включително и в няколко финални сблъсъка. Шотландецът обаче показва все по-добри игри в "Александра Палас" от началото на надпреварата и ще направи всичко по силите си да си отмъсти за всички предишни поражения и да грабне първата световна титла в кариерата си.

Още по темата

0



копирано

БЛАГОВЕСТ БЛАГОЕВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 275 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1