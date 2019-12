Тъжното обещание и сълзите на един баща

Всички, които обичаме футбола, знаем, че той е повече от една игра. Емоцията и страстта винаги са водещи, а понякога са толкова силни, че трудно сдържаме сълзите си. Сълзи от радост имаше по лицето на старши треньора на Монтерей Антонио Мохамед, след като воденият от него Монтерей спечели по драматичен начин титлата в Мексико. Монтерей победи след изпълнение на дузпи Америка и за пети път триумфира като шампион, а за алжиреца със сирийски и ливански корени това беше едно спазено обещание към покойния му син Фарид.



През 2006 година Антионио Мохамед претърпява тежка автомобилна катастрофа, в която 9-годишният му син загива. Детето е почитател на Монтерей, където баща му е играл в края на 90-те. То обаче харесва и любимия тим на Мохамед - аржентинския Уракан. Именно в този отбор работи специалистът по време на инцидента.

Argentinian manager Antonio Mohamed promised his son Faryd, that he’d return to his son’s favourite team Monterrey one day & win a title but Faryd was killed in a tragic car accident in 2006.



Yesterday he accomplished that promise & burst into tears after the final whistle pic.twitter.com/TyRrvmHvNh