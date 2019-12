Само един футболист на Арсенал не се сбогувал с Емери

Бившият мениджър на Арсенал Унай Емери разкри подробности около раздялата си с клуба. Испанецът беше уволнен през декември след серия от незадоволителни резултати. По думите му, само един от играчите не е дошъл да се сбогува с него лично.

"Не исках да държа голяма реч в съблекалнята. Прецених, че ще е най-добре да си кажа "довиждане" с всеки от футболистите на четири очи. Дойдоха всички, освен един - Лукас Торейра. Той ми прати съобщение, че по същото време му правят масаж", призна Емери пред Daily Express и добави, че дори и напусналите през лятото Лоран Косиелни и Дани Уелбек са му пожелали успех.

Unai Emery names the only Arsenal player who did not say goodbye to him after sacking https://t.co/tby5CLHZ3i pic.twitter.com/yWCaUaBZ6g