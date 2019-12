Скот Кокър: Фьодор пак доказа, че е най-великият

@FedorOskol is out here looking for first blood! #BellatorJapan pic.twitter.com/Fiqbhc54BW

Собственикът на Bellator Скот Кокър е доволен от представянето на своя приятел Фьодор Емеляненко, който изгря за последен път в Япония.Легендата зарадва своите фенове с последна победа в страната на изгряващото слънце. Последния император нокаутира Куинтън Джаксън в първия рунд на битката им и така успява да спечели 3 от последните си 4 битки под банера на Bellator.Кокър се радва искрено за своя приятел и сподели, че е видял най-доброто от него в Япония. Емеляненко планира да спази уговорката, която имат със Скот и ще се бие още два пъти за тях. След битката на Фьодор, Кокър говори пред медиите и сподели, че Фьодор пак е доказал, че е най-велик в историята на тежка категория:

"Радвам се за моя приятел Фьодор Емеляненко, който затвори тази глава от славната си кариера. Той е най-великият в историята. Фьодор пак го доказа.

Мисля, че това е най-доброто, което съм виждал от него в последната година и половина. Говорете каквото искате, но той е с рекорд 3-1 в последните си битки при нас в Bellator. Фьодор се справя много добре."

Happy for my friend, the greatest heavyweight of all-time Fedor Emelianenko, on closing out this chapter of his storied career. #Bellator237 pic.twitter.com/c6aIUa16A3