Тенис Кей Нишикори аут за ATP Cup и Australian Open 30 декември 2019 | 13:01 0



копирано





Бившият №4, който заради травмата се смъкна до №13, е много разочарован, че няма да започне сезона през януари, както се надяваше. Дългият престой извън корта пък означава, че той ще напусне топ 20, тъй като има да защитава 630 точки в Австралия.



“За съжаление, трябва да се откажа от ATP Cup и Australian Open. Днес, заедно с моя екип, взехме това решение, тъй като все още не съм на 100% готов да се състезавам на най-високо ниво. Това решение не бе взето лесно, тъй като Австралия е едно от любимите ми места за игра. С екипа ми обаче ще продължим да работим здраво, за да се върна на корта възможно най-бързо. Благодаря за подкрепата“, заяви Нишикори.



Неговата място в отбора на Япония за ATP Cup ще бъде заето от Йошихито Нишиока. Оттеглянето на Нишикори идва ден след новината за отказа на звездата на Великобритания Анди Мъри, който страда от контузия в таза.

One of the greatest competitors on the #ATPTour



Happy 30th birthday, @keinishikori! pic.twitter.com/dYdWdBkmO2 — ATP Tour (@atptour) 29 декември 2019 г. Иновативният турнир АТР Cup ще се проведе ог 3 до 12 януари в три австралийски града - Пърт, Сидни и Брисбън. В турнира участват 24 страни. Наградният фонд е на стойност 15 милиона долара и ще носи 750 точки за ранглистата на победителите. Точки се заработват с всяка една победа в турнира, а колко са те зависи от позицията на победителя в ранглистата, както и мястото на опонента му. Ако играч измежду първите 300 победи представител на топ 10 в груповата фаза, той ще получи 75 точки. Ако това се случи на четвъртфинал – 120 точки, на полуфинал – 180, а на финал – 250. Ако пък в груповата фаза надиграе състезател, който е извън топ 100, получава 20 точки. При подобен успех на четвъртфинал заработва 25 пункта, на полуфинал – 35, а на финал – 50. Ако тенисист извън топ 300 надиграе представител на топ 100 в груповата фаза, получава 25 точки, на четвъртфинал – 35, на полуфинал – 55, а 85 взима, ако това се случи в битката за титлата. При двойките тази точкова система не важи. Всяка победа в груповата фаза носи 25 точки, на четвъртфинал – 35, във финалната четворка – 55, а на финал – 85.

Grigor Dimitrov, David Goffin, Borna Coric and Jamie Murray at Ken Rosewall Arena presentation.



[Getty] pic.twitter.com/8qZKCu2wif — Krasimir (@lobdowntheline) 30 декември 2019 г. В турнира ще участва и България. Отборът ни е в състав Григор Димитров, Димитър Кузманов, Александър Лазаров, Александър Донски и Адриан Андреев, а съперници на родните тенисисти в група С ще бъдат отборите на Великобритания, Белгия и Молдова. Кей Нишикори ще пропусне ATP Cup и Откритото първенство на Австралия. Японецът сам обяви новината, като посочи, че все още не се е възстановил напълно от операцията в десния лакът, която претърпя през октомври.Бившият №4, който заради травмата се смъкна до №13, е много разочарован, че няма да започне сезона през януари, както се надяваше. Дългият престой извън корта пък означава, че той ще напусне топ 20, тъй като има да защитава 630 точки в Австралия.“За съжаление, трябва да се откажа от ATP Cup и Australian Open. Днес, заедно с моя екип, взехме това решение, тъй като все още не съм на 100% готов да се състезавам на най-високо ниво. Това решение не бе взето лесно, тъй като Австралия е едно от любимите ми места за игра. С екипа ми обаче ще продължим да работим здраво, за да се върна на корта възможно най-бързо. Благодаря за подкрепата“, заяви Нишикори.Неговата място в отбора на Япония за ATP Cup ще бъде заето от Йошихито Нишиока. Оттеглянето на Нишикори идва ден след новината за отказа на звездата на Великобритания Анди Мъри, който страда от контузия в таза.Иновативният турнир АТР Cup ще се проведе ог 3 до 12 януари в три австралийски града - Пърт, Сидни и Брисбън. В турнира участват 24 страни. Наградният фонд е на стойност 15 милиона долара и ще носи 750 точки за ранглистата на победителите. Точки се заработват с всяка една победа в турнира, а колко са те зависи от позицията на победителя в ранглистата, както и мястото на опонента му. Ако играч измежду първите 300 победи представител на топ 10 в груповата фаза, той ще получи 75 точки. Ако това се случи на четвъртфинал – 120 точки, на полуфинал – 180, а на финал – 250. Ако пък в груповата фаза надиграе състезател, който е извън топ 100, получава 20 точки. При подобен успех на четвъртфинал заработва 25 пункта, на полуфинал – 35, а на финал – 50. Ако тенисист извън топ 300 надиграе представител на топ 100 в груповата фаза, получава 25 точки, на четвъртфинал – 35, на полуфинал – 55, а 85 взима, ако това се случи в битката за титлата. При двойките тази точкова система не важи. Всяка победа в груповата фаза носи 25 точки, на четвъртфинал – 35, във финалната четворка – 55, а на финал – 85.В турнира ще участва и България. Отборът ни е в състав Григор Димитров, Димитър Кузманов, Александър Лазаров, Александър Донски и Адриан Андреев, а съперници на родните тенисисти в група С ще бъдат отборите на Великобритания, Белгия и Молдова. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 53

1