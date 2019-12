Други спортове Ван Гервен продължава убийствения си ход на световното, Прайс също убедителен по пътя към 1/2-финала 30 декември 2019 | 10:30 0



копирано





Ван Гервен загуби не един, а два сета - нещо, което му се случва за пръв път от началото на турнира. Това обаче по никакъв начин не го разколеба и той продължи да диктува условията на окито. "Майти Майк" показа леки колебания в началото на срещата, когато Лабанаускас успяваше да поддържа интригата до 3:2. След това обаче холандецът довърши съперника, печелейки следващите два сета, за да оформи крайното 5:2 в своя полза.



Това не бе най-силният мач за Ван Гервен в статистическо отношение. Средните му стойности бяха 99 точки, срещу 90 на Лабанаускас. При чекаутите холандецът бе по-убедителен с 45% успешни хвърляния, докато съперникът ме бу доста колеблив с едва 23% успех при хвърлянията за излизане. Световният №1 бе автор на най-големият чекаут в срещата от 158 точки, но направи едва 6 максимума, докато литовецът имаше 7.

VAN GERWEN WINS!



Michael van Gerwen sets up a Semi-Final clash with Nathan Aspinall after a hard-fought 5-2 win over Darius Labanauskas! pic.twitter.com/Cep382ziA4 — PDC Darts (@OfficialPDC) 29 декември 2019 г.

С тази победа Майкъл ван Гервен вече е на 1/2-финал, където негов противник ще бъде Нейтън Аспинал.



В последния 1/4-финален двубой снощи един срещу друг застанаха Гйруин Прайс и Глен Дърант. "Ледения" изигра поредния си силен мач на световното, побеждавайки безапелационно с 5:1.



Уелсецът завърши мача с 8 максимума и средни стойности от 99 точки, докато "Дъза" имаше 5 максимума и средни показатели от 94 точки. При чекаутите Прайс имаше леко предимство от 47% успешни хвърляния срещу 42% на англичанина. Дърант обаче впечатли с няколко затваряния над 100 точки, като той направи и най-високия чекаут в мача от 146 точки.

The final four...



Who will be crowned the 2019/20 @WilliamHill World Darts Champion? pic.twitter.com/jDgNaVDW8h — PDC Darts (@OfficialPDC) 29 декември 2019 г.

На 1/2-финала Гъруин Прайс ще има за съперник Питър Райт. Срещата е довечера в 21:15 часа, а веднага след нея започва и мачът между Ван Гервен и Аспинал.





Световният шампион Майкъл ван Гервен продължава убийствения си ход по пътя към защитата на титлата си на Световното първенство по дартс на PDC. Холандецът постигна поредна убедителна победа в 1/4-финалния сблъсък с Дариуш Лабанаускас снощи. Той се наложи с 5:2 сета и направи нова крачка към голямата цел.Ван Гервен загуби не един, а два сета - нещо, което му се случва за пръв път от началото на турнира. Това обаче по никакъв начин не го разколеба и той продължи да диктува условията на окито. "Майти Майк" показа леки колебания в началото на срещата, когато Лабанаускас успяваше да поддържа интригата до 3:2. След това обаче холандецът довърши съперника, печелейки следващите два сета, за да оформи крайното 5:2 в своя полза.Това не бе най-силният мач за Ван Гервен в статистическо отношение. Средните му стойности бяха 99 точки, срещу 90 на Лабанаускас. При чекаутите холандецът бе по-убедителен с 45% успешни хвърляния, докато съперникът ме бу доста колеблив с едва 23% успех при хвърлянията за излизане. Световният №1 бе автор на най-големият чекаут в срещата от 158 точки, но направи едва 6 максимума, докато литовецът имаше 7.С тази победа Майкъл ван Гервен вече е на 1/2-финал, където негов противник ще бъде Нейтън Аспинал.В последния 1/4-финален двубой снощи един срещу друг застанаха Гйруин Прайс и Глен Дърант. "Ледения" изигра поредния си силен мач на световното, побеждавайки безапелационно с 5:1.Уелсецът завърши мача с 8 максимума и средни стойности от 99 точки, докато "Дъза" имаше 5 максимума и средни показатели от 94 точки. При чекаутите Прайс имаше леко предимство от 47% успешни хвърляния срещу 42% на англичанина. Дърант обаче впечатли с няколко затваряния над 100 точки, като той направи и най-високия чекаут в мача от 146 точки.На 1/2-финала Гъруин Прайс ще има за съперник Питър Райт. Срещата е довечера в 21:15 часа, а веднага след нея започва и мачът между Ван Гервен и Аспинал.

Още по темата

0



копирано

БЛАГОВЕСТ БЛАГОЕВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 445 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1