Райт този път не допусна драма, Аспинал също продължава на 1/2-финала

Шотландецът взе инициативата още от самото начало на срещата и набързо поведе с 4:1 сета. Последва момент на отпускане от страна на Райт и Хъмфрис веднага се възползва да стопи разликата в резултата до 4:3. Този път обаче нямаше драматичен завършек на мача и "Змийската захапка" взе следващия сет, за да затвори срещата и да си осигури класиране на 1/2-финала, където чака победителя от двойката Гъруин Прайс - Глен Дърант.

170 CHECKOUT!!



Peter Wright lands the EIGHTH 170 checkout of the tournament to lead the first set 2-0. pic.twitter.com/i4o8KzcNxb — PDC Darts (@OfficialPDC) 29 декември 2019 г.

Райт впечатли с няколко страхотни затваряния с червен център, включително и един максимален чекаут от 170 точки. Ексцентричният шотландец хвърли 12 максимума срещу 8 на Хъмфрис. Средният резултат на "Змийската захапка" бе 105 точки, докато англичанинът бе с 98 точки.

WRIGHT WINS IT!!



Peter Wright breathes a sigh of relief as he gets over the line in a 5-3 win over Luke Humphries!



Wright averaged 105.86 and hit the EIGHTH 170 finish of this World Championship! pic.twitter.com/cM1sYVaVTF — PDC Darts (@OfficialPDC) 29 декември 2019 г.

Другият ранен сблъсък от 1/4-финалите бе между младоците Нейтън Аспинал и Димитри ван ден Берг. В него англичанинът доминираше и успя да се наложи с 5:3 сета в своя полза. 28-годишният играч бе по-стабилен през целия мач. Той загуби първия сет, но след това взе следващите четири части и дръпна с 4:1. 25-годишният белгиец не се предаде и опита да се върне в мача, като намали резултата до 4:3, но в осмия сет Аспинал показа по-здрави нерви и реши всичко в своя полза за крайното 5:3.



Аспинал завърши срещата със средни стойности от 95 точки, докато Ван ден Берг определено изпитваше проблеми и бе с едва 91 точки. Двамата бяха напълно равностойни по отношение на чекаутите, като имаха по 36% успешни хвърляния. Белгиецът пък бе с повече максимуми - 13:11.

ASPINALL WINS IT!



Three consecutive 13-darters from Nathan Aspinall sees him overcome Dimitri Van den Bergh 5-3 to reach the Semi-Finals for the second year running! pic.twitter.com/4Hs4Dd5vE8 — PDC Darts (@OfficialPDC) 29 декември 2019 г.

С този успех Аспинал за втора поредна година е на 1/2-финал в "Александра Палас". Сега той чака с нетърпение да научи съперника си в следващата фаза, като е много вероятно това да бъде защитаващият титлата си Майкъл ван Гервен, който по-късно днес се изправя срещу Дариуш Лабанаускас в своя четвъртфинален двубой.

