Галиани: Ибрахимович не искаше да напусне Милан през 2012 година

Адриано Галиани, бивш вицепрезидент на Милан, разкри, че през 2012 г. Златан Ибрахимович е трябвало да напусне "росонерите" и да премине в Пари Сен Жермен. Според него обаче шведът не е искал това.

"Разбира се, той не искаше да напусне Милан. Той трябваше да бъде продаден, за да балансираме сметките на клуба. Златан винаги решаваше сам съдбата си. Този случай беше единственото изключение. Заедно спечелихме италианското първенство, постигнахме много", заяви Галиани пред "Гадзета дело спорт".

