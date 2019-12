Мактоминей няма да играе три-четири седмици

Скот Мактоминей от Манчестър Юнайтед ще бъде извън игра за три или четири седмици. Халфът има контузия в коляното, потвърди мениджърът на "червените дяволи" Оле Гунар Солскяер.

23-годишният национал на Шотландия беше оставен извън състава на Юнайтед при победата с 2:0 над Бърнли късно снощи. "Не смятам, че ще играе в следващите седмици. Не го виждам да бъде на терена скоро", заяви норвежкият специалист след мача.

Man Utd have been dealt an injury blow, with Scott McTominay expected to be out for up to a month.https://t.co/e4JrT8oZFq pic.twitter.com/r28t9ETDAZ