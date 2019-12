Отвратеният Боатенг: Парите са проклятие за днешния футбол

Един от най-колоритните съвременни играчи в световния футбол, Кевин-Принс Боатенг, изрази дълбокото си възмущение от влиянието на парите върху този спорт. Халфът на Фиорентина също така разкритикува младите футболисти, които похабяват своя талант.

"Всички тези пари са проклятие. Футболът сега е просто бизнес, а ние сме само числа. Ако лицето ти не пасва, те сменят. Точка. Вече няма лоялност, а това е тъжно. Трябва да има изследване, с което да се разбере колко от играчите с радост отиват на тренировки и колко се забавляват на тях. Разбира се, че футболът е работа за професионалисти, но е толкова добре платена, че се превръща и в източник на стрес. Напрежението е огромно, така че лесно може да си говорим за неща като депресия. Има моменти, в които се забавлявам, но и такива, в които не е така.

Kevin-Prince Boateng: Hard criticism of talent and developments in football https://t.co/yHZ3JTaKUe pic.twitter.com/a6EfzosXnu