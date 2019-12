Капело: Ибрахимович беше необходимият за Милан удар

Легендарният наставник на Милан Фабио Капело одобрява завръщането на Златан Ибрахимович в тима. Той е категоричен, че нападателят значително ще повдигне цялостното ниво на "росонерите", които този сезон разочароват с представянето си.

"Това беше необходимият удар. Шведът ще внесе харизмата си и силния си характер в отбор, който се нуждаеше от глада на такъв шампион. Възрастта не е от значение на терена. С него Милан ще се вдигне нависоко, много нависоко. Защо Ибрахимович е направил този избор? Едно нещо е сигурно: не го е направил за пари. Вместо това, за гордост. Той е играч, който притежава страхотни качества и иска да ги покаже на терена. Разбира се, заради феновете, но също и заради отбора.

Fabio Capello told Rai 2 show Dribbling



"I think that Ibrahimovic is a good signing for Milan. He is a player who has character, who will step on to the field not just to participate, but to win. That acts as extra motivation for the others." pic.twitter.com/oKzL4IibAS