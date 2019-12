Италия Консорциум е близо до закупуването на Рома 29 декември 2019 | 15:21 - Обновена 0



копирано

Отборът на Рома може много скоро да смени собствеността си. Според Il Messaggero консорциумът The Friedkin Group е напът да закупи клуба за сумата от 780 млн. евро. Настоящият собственик на римския тим е американецът Джеймс Палота, който пое клуба през 2012 година. Той обаче ще остане миноритарен акционер, като двете страни са постигнали споразумение покрай Коледните празници. Вестникът твърди, че финансирането на новия стадион на "вълците" не е залегнало в сделката, тъй като все още липсва официално позволение за строителството му. The Friedkin Group is reportedly on the verge of completing a €780m deal to buy #ASRoma https://t.co/lZHqlpDmDY pic.twitter.com/2nn08KJTep — footballitalia (@footballitalia) December 29, 2019 Междувременно, "Кориере дело спорт" твърди, че има вероятност иконата на Рома Даниеле Де Роси да стане треньор под новото ръководство на родния си клуб, където 36-годишният халф игра до това лято, когато премина в Бока Хуниорс. В аржентинския гранд обаче той е преследван от контузии, които му пречат да се наложи в състава.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 312

1