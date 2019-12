НБА Лука Дончич и рекордите, епизод пореден 29 декември 2019 | 14:18 0



Luka Doni just recorded his 9th triple-double of the season, meaning he is now tied with Jason Kidd (9 in 1995-96) for the most triple-doubles in a single season in a #Mavericks uniform.



Doni has also surpassed his total (8) from his entire rookie season. pic.twitter.com/7wSY3jvFuQ — Mavs PR (@MavsPR) December 29, 2019

20-годишният баскетболист завърши с 31 точки, 12 борби и 15 асистенции при победата със 141:121 срещу Голдън Стейт, като дори не игра в последната четвърт. Дончич прекара на терена едва 30 минути, а само в рамките на първото полувреме имаше 25 точки, 8 борби и 7 асистенции за 18 игрови минути.



За втори път в кариерата си Лука стига до “трипъл-дабъл” с 30 точки за три четвърти, а в последните 20 години единствено той и Джеймс Хардън могат да се похвалят с такова постижение. Словенецът покори и друг връх, превръщайки се в най-младият играч в цялата история на НБА, който повече от веднъж завършва мач с 30+ точки и 15+ асистенции в един сезон. Досега лидерството бе на Майкъл Джордан, който е на 21-годишна възраст при първия си подобен мач (сезон 1984/1985) и 22-годишен за втория. At age 20, Luka Doncic is the youngest player in @NBAHistory to record multiple 30-point/15-assist games in a season. The previous youngest was Michael Jordan in 1984-85: Jordan was 21 years old for his first such game and 22 years old for his second. pic.twitter.com/0IOiGpbuwx — NBA.com/Stats (@nbastats) December 29, 2019 Лука Дончич записа деветия си “трипъл-дабъл” през сезона, изравнявайки постижението на Джейсън Кид, който досега държеше рекорда за най-много мачове с “трипъл-дабъл” в рамките на един сезон за Далас. Словенският феномен вече подобри стореното миналия сезон, когато записа осем подобни мача като новобранец.20-годишният баскетболист завърши с 31 точки, 12 борби и 15 асистенции при победата със 141:121 срещу Голдън Стейт, като дори не игра в последната четвърт. Дончич прекара на терена едва 30 минути, а само в рамките на първото полувреме имаше 25 точки, 8 борби и 7 асистенции за 18 игрови минути.За втори път в кариерата си Лука стига до “трипъл-дабъл” с 30 точки за три четвърти, а в последните 20 години единствено той и Джеймс Хардън могат да се похвалят с такова постижение. Словенецът покори и друг връх, превръщайки се в най-младият играч в цялата история на НБА, който повече от веднъж завършва мач с 30+ точки и 15+ асистенции в един сезон. Досега лидерството бе на Майкъл Джордан, който е на 21-годишна възраст при първия си подобен мач (сезон 1984/1985) и 22-годишен за втория.

