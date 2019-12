Завръща ли се Цветан Соколов на трансферния пазар?

View this post on Instagram

Лучшие игроки «Финала четырёх» Кубка России имени Константина Ревы! MVP – Максим Михайлов (Зенит-Казань) Лучший нападающий – Георг Грозер (Зенит СПб) Лучший блокирующий – Ореоль Камехо (Зенит СПб) Лучший подающий – Андрей Сурмачевский (Зенит-Казань) Лучший связующий – Александр Бутько (Зенит-Казань) Лучший либеро – Валентин Голубев (Зенит-Казань) Лучший бомбардир – Цветан Соколов (Зенит-Казань)

