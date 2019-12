Скоулс: Нападението на Ман Юнайтед не отстъпва на нито едно в Европа

Нападението на Манчестър Юнайтед е сред най-добрите в Европа, смята легендата на отбора Пол Скоулс. "Червените дяволи" спечелиха с 2:0 срещу Бърнли с голове на Антони Марсиал и Маркъс Рашфорд, което ги изкачи до пето място в класирането на Висшата лига.

"Триото в атака е равно на най-добрите в Европа, когато играе според възможностите си. Марсиал, Рашфорд и Джеймс са отлични футболисти, а към тях можем да добавим и Мейсън Грийнууд. Играта зад тях обаче ме притеснява. Да, знаем какво може Погба, когато е на разположение и е концентриран. Тогава той е може би най-добрият халф в света. Всичко около него обаче не изглежда напълно достатъчно за отбор като Юнайтед", каза той в интервю за BT Sport.

