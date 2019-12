Артета: Арсенал е най-големият клуб в Англия

Арсенал е най-големият клуб в Англия и целта на настоящото треньорско ръководство е да накара феновете и футболистите отново да вярват в това, заяви новият мениджър Микел Артета.

"Една от основните ни задачи е да изградим отново връзката между отбора и феновете. През последните няколко сезона тя бе увредена и в резултат на това ние губим силата си. Казвал съм го и преди, че едно от най-важните неща във футбола е привържениците да подкрепят отбора си. Трябва да ги убедим в това, което опитваме да изградим тук. Искрено се надявам в събота да видим някои неща, които ще ги убедят, че се движим в правилната посока. Целият процес ще отнеме време, но първата стъпка е да върнем вярата им.

“I was really pleased with how the fans treated the players against Bournemouth and I was happy that the players went to see the fans after the game as well because we need that connection. Slowly, we need to build that back to where it was."



- Mikel Arteta pic.twitter.com/tjINMJDuQc