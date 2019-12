Легенда на Арсенал: Клоп може да вкара Родъръм във Висшата лига, на Гуардиола му трябват пари

Легендата на Арсенал Пол Мърсън определи Юрген Клоп за по-добър мениджър от Джосеп Гуардиола. Според бившия английски национал меиджърът на Ливърпул може да изведе третодивизионния Родъръм до Висшата лига, докато за да сработи тактиката на наставника на Манчестър Сити, той трябва да се сдобие със скъпи играчи.

"Всичко в Ливърпул се дължи на Клоп. Той изгради този тим и побеждава Гуардиола, въпреки че е похарчил много по-малко пари. Това го прави най-добрият. Клоп може да изведе Родъръм през дивизиите чак до Висшата лига, ако му се даде време. Гуардиола не може да стори това. Той се нуждае от играчи, оценени на 80-90 млн. паунда, за да му сработи тактиката. Клоп обаче няма нужда от това. Това, което той изгради, е огромно постижение", написа Мърсън в колонката си за Daily Star.

Paul Merson: “Klopp’s the best. He could take Rotherham through the divisions and make them a Premier League club, given time.



“Guardiola can’t do that. He needs £80m or £90m players to make his system work. Klopp doesn’t. It’s a massive achievement, what he’s built.”



Agree? pic.twitter.com/IdV77dXpJj