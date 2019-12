Анчелоти предрече бляскаво бъдеще на младия си голмайстор

Новият наставник на Евертън Карло Анчелоти е убеден, че нападателят на тима Доминик Калвърт-Люин ще се превърне в един от най-добрите футболисти в Англия и Европа. 22-годишният играч има 11 гола в 31 срещи във всички турнири през този сезон, като със своите 3 попадения донесе победи в първите два мача на италианския специалист начело на "карамелите".

"Според мен той е фантастичен нападател. Фантастичен е с глава, хитър е в накацателното поле, а също така е и остър. Той обаче е млад и затова трябва да се развива. Скромно момче е и не говори много. Мисля, че той ще бъде на върха в Англия и Европа. Има всички необходими качества, за да бъде топ нападател", заяви Анчелоти след вчерашната победа с 2:1 над Нюкасъл след две попадения на английския талант.

