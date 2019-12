Жан Паскал надви Баду Джак в драма

Жан Паскал (Кан) победи драматично Баду Жак (Шв) в мач за титлата на Световната боксова асоциация в лека-тежка категория. Двамата се срещнаха в 12-рундова битка в Атланта (САЩ).

Ключов момент в сблъсъка между двамата бивши световни шампиони беше нокдаунът в четвъртия рунд, който Паскал успя да запише. След финалния гонг съдийското решение беше 2:1 гласа в полза на кандадеца.

Badou Jack knocked down Jean Pascal in the 12th round



What a fight #DavisGamboa pic.twitter.com/yTsgX66lqB