Джервонта Дейвис помете и Юриоркис Гамбоа

Горещият американски професионален боксов талант Джервонта Дейвис помете пореден топ съперник. Непобедената звезда спечели титлата на Световната боксова асоциация в лека категория след нокаут в 12-ия рунд над кубинския ветеран Юриоркис Гамбоа.

Дейвис доминираше през цялата среща. Той свали на три пъти своя противник в нокдаун. Срещата беше спряна 1:43 мин преди финалния гонг.

