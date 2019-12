Доскорошният селекционер на Испания пое Монако

Доскорошният селекционер на испанския национален отбор Роберт Морено бе назначен за старши треньор на френския футболен клуб Монако, който по-рано уволни Леонардо Жардим за втори път.



AS Monaco announces the end of its collaboration with coach Leonardo Jardim. Former Spain national team coach Robert Moreno takes over first-team duties in an agreement that runs until 2022. pic.twitter.com/KxbiMnrgZZ