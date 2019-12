Други спортове Питър Райт отново потрепери, но се промъкна напред, ясни са всички 1/4-финалисти на световното по дартс 29 декември 2019 | 01:39 0



WRIGHT LEADS BY THREE!



Clinical finishing from Wright who's taken the last six legs and now he's a set away from the Quarter-Finals... pic.twitter.com/6Ofja4bCtx — PDC Darts (@OfficialPDC) December 28, 2019

Всъщност Райт започна мача повече от добре и спечели първите три сета. В този момент обаче той като че ли си помисли, че вече си е свършил работата и позволи на Де Зваан да се върне в мача и да изравни резултата до 3:3. В решаващия седми сет напержението се покачи и се стигна до тайбрек, но все пак шотландецът използва по-големия си опит и успя да се добере до победата с 5:3 гейма в своя полза.

TIE-BREAK!



What an incredible comeback this will be as De Zwaan takes this match to a tie-breaker! pic.twitter.com/1PEhuFQBDt — PDC Darts (@OfficialPDC) December 28, 2019

Иначе Райт доминираше по всички статистически показатели в мача. Той хвърли 12 максимума, при чекаутите бе с 51% успешни хвърляния, като освен това направи и най-големия чекаут в двубоя от 149 точки. Средният му резултат пък бе 96 точки. Де Зваан завърши с 4 максимума, 48% при чекаутите и 94 точки среден резултат.



Междувременно в събота се изиграха и останалите 5 мача от 1/8-финалите и станаха ясни всички четвъртфиналисти в турнира. Страхотен сблъсък се получи и между Димитри ван ден Берг и Ейдриън Люис. Белгиецът направи невероятен обрат от 1:3 до 4:3 сета и изхвърли “Джакпота” от турнира.



Доста оспорван бе и дуелът между Глен Дърант и Крис Доби. Тук обаче “Дъза” не допусна обрат и изкова победата с 4:3 в своя полза.



По-рано през деня Дариуш Лабанаускас спечели с 4:2 срещу Стив Бийтън, а Люк Хъмфрис продължи да впечатлява и отстрани Кай Хуйбрехтс с 4:1.

WINNER!



Gerwyn Price breezes his way into the Quarter-Finals after 4-2 victory over Simon Whitlock! pic.twitter.com/68gKDMFTaG — PDC Darts (@OfficialPDC) December 28, 2019

В последната среща от 1/8-финалите пък Гъруин Прайс показа стабилна игра и се наложи без особени трудности срещу Саймън Уитлок с 4:2 сета.



Ето двойките на 1/4-финалите:



Майкъл ван Гервен - Дариуш Лабанаускас

Димитри ван ден Берг - Нейтън Аспинал

Питър Райт - Люк Хъмфрис

