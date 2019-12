Доминик Парис продължава да изумява в Бормио

Невероятното представяне на Доминик Парис в скоростните дисциплини продължава! Италианецът дублира успеха си от вчерашния гигантски слалом в Бормио с триумф и в спускането. Така той вече има 13 победи в тази дисциплина и в това отношение е лидер сред действащите състезатели.

Той закова хронометрите на 1:49.56 с агресивното си каране по пистата, оставяйки зад себе си с 0.08 секунди сензационно финиширалия на втора позиция Урс Криенбюел от Швейцария, който стартира с номер 25.



Друг швейцарец - Беат Фойц - отново не се добра до победата, но продължава да бъде изключително постоянен, намирайки пак място на подиума. Той изостана само с 0.26 секунди от темпото на победителя.

#SciAlpino | La statistica



Numeri d'oro per Dominik #Paris !



18esima vittoria in Coppa del Mondo



14esima vittoria in discesa libera



36esimo podio in Coppa del Mondo



5a vittoria in discesa a #Bormio



4a vittoria consecutiva a #Bormio



Fenomenale! pic.twitter.com/kw7SdQHBcK