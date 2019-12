Каубоя: UFC предпочитат Макгрегър пред Гейтчи за съперник на Хабиб

Доналд Серони – Каубоя разкри много интересна схема за изкарване на милиони от UFC с участието на Конър Макгрегър. Американският ветеран е следващият противник на ирландеца. Двамата ще се бият на 18 април. Каубоя, който е врял и кипял във въртележката на най-популярната ММА организация, разкри как UFC има по-голяма сметка да организира реванш между Макгрегър и Хабиб Нурмагомедов, отколкото да даде шанс на суператрактивния Джъстин Гейтчи да се бие за титлата.

