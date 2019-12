Конър даде $27 000 за благотворителност

ММА суепрзвездата Конър Макгрегър даде $27 000 за благотворителност в Ирландия. Новината съобщи сайтът BJ Penn. Организацията „Инър Сити хелпинг хоумлес“ обясни, че парите ще бъдат използвани за играчки на деца от бедни семейства.

There you go White, make the bout. Give my purse to charity.

First responders.

One for All! @ProperWhiskey