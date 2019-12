Джошуа прогнозира победа на Фюри над Уайлдър

Антъни Джошуа прогнозира победа за Тайсън Фюри над Дионтей Уайлдър. Реваншът между двете звезди в тежка категория беше официално финализиран за 22 февуари. Битката ще е за титлата на Световния боксов съвет в тежка категория. Първата среща през декември 2018-а завърши наравно.

It?s on! Feb. 22 at MGM Grand Garden Arena, watch me knock out Deontay Wilder AKA The Big Dosser.? Tickets on sale TOMORROW at 10 a.m. PT (6 p.m. UK).? Get your tickets at ;https://t.co/YXkHQubNzQ#WilderFury2 pic.twitter.com/DAxjHE3ghr