Дейвид Мойс се приближава до завръщане в Уест Хам

Дейвид Мойс е фаворит за мениджърския пост в Уест Хам, разкрива The Telegraph. “Чуковете” се представят колебливо от началото на сезона и са на незавидното 17-о място в класирането. Отборът е само на точка над зоната на изпадащите и се очаква съвсем скоро Мануел Пелегрини да бъде уволнен.

Ако довечера лондончани загубят домакинството си на Лестър, това със сигурност ще доведе до треньорска рокада. Ръководството на клуба вече се е спряло на Мойс, който преди две години спаси “чуковете” от изпадане.

