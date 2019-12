Цифрите, които доказват падението на Манчестър Сити

23 - Manchester City have conceded 23 Premier League goals in 19 games this season - as many as they conceded in the entirety of the 2018/19 campaign. Worrying. pic.twitter.com/rUu5Udmnj8 — OptaJoe (@OptaJoe) 27 декември 2019 г.

Драматичното поражение с 2:3 от Уулвърхамптън сякаш окончателно сложи край на надеждите на Манчестър Сити да защити титлата си в Премиър лийг. “Гражданите” почти цял мач играха с човек по-малко, но в началото на второто полувреме имаха аванс от два гола, който пропиляха и изостават на 14 точки от фаворита Ливърпул Мърсисайдци водят пред втория Лестър с 13 точки, но имат и мач по-малко от конкурентите си, защото двубоят им с Уест Хам беше отложен заради участието на тима на Световното клубно първенство.

От старта на сезона “небесносините” вече са загубили 19 точки - повече, отколкото през цялата минала кампания. Тогава Сити стана шампион с 98 точки и пропусна да спечели само 16 пункта в изиграните общо 38 мача.

Сити има инкасирани 23 гола в 19 мача - точно толкова, колкото за целия сезон 2018/19.

20% - Among the 35 managers that Pep Guardiola has faced at least five times in his managerial career, his lowest win ratio is against Nuno Espirito Santo (20% - 1 win in 5 games). Nemesis. #WOLMCI pic.twitter.com/ape4IS1UUa — OptaJoe (@OptaJoe) 27 декември 2019 г.

Тотнъм (8) и Уест Хам (6) са единствените отбори, загубили повече мачове от Манчестър Сити в историята на Премиър лийг, след като са имали преднина от два или повече гола. Две от тези загуби на “гражданите” са под ръководството на Гуардиола.

Друга статистика също е неприятна за Пеп. Той се е изправял срещу 35 мениджъри в английския елит и има най-лоша успеваемост именно срещу наставника на "вълците" Нуно Еспирито Санто - едва една победа от пет мача.

14 - Wolves have won more points from losing positions than any other side in the Premier League this season (14). Character. #WOLMCI pic.twitter.com/KnKsen4viV — OptaJoe (@OptaJoe) 27 декември 2019 г.

Адама Траоре, който започна обрата на “Молиню”, е едва третият играч, който вкарва 3 гола в рамките на един сезон срещу Ман Сити на Гуардиола. Другите двама са Еден Азар и Джейми Варди.

Уулвърхамптън пък може да се гордее, че е отборът, завоювал най-много точки от губеща позиция през настоящия сезон - 14.