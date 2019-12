Меси е номер 1 по голове, асистенции и победи за това десетилетие

Суперзвездата на Барселона Лионел Меси е номер едно в топ 5 на европейските първенства за това десетилетие в три важни футболни аспекта - голове, асистенции и победи, похвалиха се от неговия клуб.

Между 2010 и 2019 година Барселона записа 289 победи, като в 260 от тях Меси взима участие. Това го нарежда на първо място по този показател сред футболистите от Висшата лига, Ла Лига, Серия "А", Бундеслигата и Лига 1. Следва го съотборникът му Серхио Бускетс (260 победи), докато Жерард Пике е на петата позиция с 219 успеха. Между тях са Кристиано Роналдо (244), Томас Мюлер (228) и Карим Бензема (също с 219).

За изминалите десет години Бълхата е отбелязал 369 шампионатни гола, като никой в Европа не може да се похвали с такъв брой попадения за този период. От 34 съперника в Ла Лига в последните 10 сезона голмайсторът не се е разписвал единствено срещу Херес, като "любимите му жертви" са Севиля и Валенсия, срещу които има съответно 24 и 22 гола в испанския елит. Топ 6 в това подреждане допълват Кристиано Роналдо (335 гола), Единсон Кавани (223), Роберт Левандовски (221), Луис Суарес (210) и Серхио Агуеро (198).

Leo #Messi didn't just score goals... He also led the decade for assists! Leo #Messi - 136 Di María - 108 Özil - 106 Müller - 103 pic.twitter.com/CUDAFua9yH

Аржентинецът обича не само да вкарва, но и да подава. Това лесно може да се види в класацията по асистенции, която е оглавявана именно от него със 136 такива. Негов подгласник е сънародникът му Анхел Ди Мария (108 асистенции), като тях ги следват Месут Йозил (106), Томас Мюлер (103), Кристиано Роналдо (95) и Давид Силва (94).

Барселона, също както и Меси, е на първо място по голове и победи в най-силните европейски първенства. Каталунците имат 1060 попадения и 289 победи от 2010 година насам.

2010-2019

A decade of blaugrana success is coming to an end

Barça won more games than any other team in Europe’s top 5 leagues! pic.twitter.com/fFs26ImP1G