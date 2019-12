Домакините върнаха интригата, Сити е с човек по-малко (гледайте тук)

Отборите на Уулвърхамптън и Манчестър Сити играят при 1:2 в мач от 19-ия кръг на Премиър лийг. И двата гола за шампионите вкара Рахиуйм Стърлинг (25', 50'), а Адама Траоре се разписа за "вълците".

Гостите са в намален състав още от 12-ата минута заради червения картон на вратаря Едерсон. В 24-ата пък Стърлинг пропусна дузпа, но получи шанс да я изпълни повторно заради по-ранно навлизане в наказателното поле на футболисти на домакините. Руи Патрисио за втори път спаси удара на Стърлинг, но при добавката английският национал нямаше как да сбърка.

"Гражданите" могат да се възползват от загубата на Лестър, който вчера беше разгромен с 0:4 от Ливърпул, и да излязат на второ място в класирането. "Вълците" пък имат шанс при победа да се изкачат на петата позиция, заемана в момента от Тотнъм.

По-рано през сезона Уулвс шокира шампионите на "Етихад", като ги победи с 2:0. Това беше първата загуба на Сити на собствен сезон през кампанията.

Серхио Агуеро се завръща в титулярния състав на Манчестър Сити, а другите двама в предни позиции са Рияд Марез и Рахийм Стърлинг. Кевин Де Бройне, Родриго Ернандес и Бернардо Силва ще действат в средата на терена, а Фернандиньо отново ще играе като централен защитник до Николас Отаменди.

Илкай Гюндоган е сред резервите, както и доскоро контузеният Олександър Зинченко.

Ederson, Walker, Otamendi, Fernandinho (C), Mendy, Rodrigo, Mahrez, De Bruyne, Bernardo, Sterling, Aguero



Subs | Bravo, Gundogan, Zinchenko, Angelino, Cancelo, Foden, E Garcia



