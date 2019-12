Други спортове Крис Доби сложи край на приказката за Фалън Шерък в "Александра Палас" 27 декември 2019 | 19:11 0



DOBEY DOES IT!



Chris Dobey ends Fallon's fairytale at Alexandra Palace as he defeats Fallon Sherrock 4-2...



What a story Sherrock has created at this World Championship. pic.twitter.com/8kud9UZnE9 — PDC Darts (@OfficialPDC) 27 декември 2019 г.

Доби имаше доста по-високи средни стойности при своите хвърляния от 101 точки, докато хвърлянията на Шерък бяха средно 90 точки. Дамата отново бе доста солидна по двойните сектори с 52% успешни опити, но по-рядко стигаше до подобни шансове - 9 от 17 срещу 14 от 40 за Доби. "Холивуд" се отчете с 11 максимума срещу 8 на Шерък.

DUZZA DOES IT!



In a match littered with quality, Glen Durrant hits four ton-plus finishes on his way to a 4-2 win over Daryl Gurney...



UP NEXT Fallon Sherrock v Chris Dobey pic.twitter.com/fNl4iAzv7j — PDC Darts (@OfficialPDC) 27 декември 2019 г.

С тази победа Доби вече е на 1/8-финал, където го очаква сблъсък с Глен Дърант. "Дъза" изигра доста силен мач срещу 6-ия поставен Дарил Гърни и го победи с 4:2 сета.



Място на 1/8-финала си осигури и австралиецът Саймън Уитлок. "Магьосникът" записа сравнително лесен успех с 4:1 сета над Мървин Кинг. Той очаква да научи следващия си съперник от последния мач от 1/16-финала, който протиповоставя Гъруин Прайс и Джон Хендерсън довечера.

