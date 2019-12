Бокс Уайлдър и Фюри промотират реванша си, и двамата обещаха нокаут 27 декември 2019 | 18:47 - Обновена 0



Шампионът в тежка категория на Световния боксов съвет Дионтей Уайлдър (42-0-1, 41 КО) промотира в социалните мрежи предстоящия си дългоочакван реванш с бившия носител на три от четирите най-важни пояса в дивизията Тайсън Фюри (29-0-1, 20 KO). Втората битка помежду им ще се проведе на 22 февруари в MGM Grand Garden Arena в Лас Вегас. Предишният сблъсък приключи с противоречиво равенство, което допълнително разпали очакванията за реванша. After February 22nd there will be no more unanswered questions. I will finish what I started, and this time @Tyson_Fury will not be getting up off that canvas so quickly. I’ve proven myself time and time again and I will do it again in February. #WilderFury2 pic.twitter.com/GkYSzNCBAU — Deontay Wilder (@BronzeBomber) December 27, 2019 “След 22 февруари вече няма да има неотговорени въпроси. Ще завърша започнатото и този път Тайсън Фюри няма да се изправи толкова бързо. Доказах се толкова поредни пъти и ще го направя отново през февруари”, написа Уайлдър в “Туитър”. It?s on! Feb. 22 at MGM Grand Garden Arena, watch me knock out Deontay Wilder AKA The Big Dosser.? Tickets on sale TOMORROW at 10 a.m. PT (6 p.m. UK).? Get your tickets at ;https://t.co/YXkHQubNzQ#WilderFury2 pic.twitter.com/DAxjHE3ghr — TYSON FURY (@Tyson_Fury) December 27, 2019 Фюри също публикува пост в социалните мрежи за битката и призова феновете да го гледат как нокаутира Уайлдър.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

