Какво да очакваме при мъжете в Тур дьо ски

Между 28 декември 2019-а и 5 януари 2020 година феновете на ски бягането ще се насладят на дългоочакваното 14-о издание на Тур дьо ски. Ето какво можем да очакваме от състезанията при дамите и какви са най-интересните факти покрай пътешествието на белия керван из пистите в Ленцерхайде (Швейцария), Тоблах (Италия) и Вал ди Фиеме (Италия).

Предишните 13 издания на Тур дьо ски бяха спечелени от осем различни състезатели - Дарио Колоня (2008/09, 2010/11, 2011/12, 2017/18), Мартин Йонсруд Сундби (2013/14, 2015/16) и Лукас Бауер (2007/08 и 2009/10) са единствените с повече от един триумф.

