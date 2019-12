Англия Моуриньо е щастлив в Тотнъм, въпреки изоставането на отбора 27 декември 2019 | 16:52 - Обновена 0



Мениджърът на Тотнъм Жозе Моуриньо призна, че ще е много трудно за отбора да завърши в топ 4 във Висшата лига заради тежкия му старт на сезона. Когато Специалния пое "шпорите" в средата на ноември, те изоставаха с 12 точки от четвъртата позиция в класирането, а в момента пасивът им е сведен до три точки.



"В Италия, в сезона след Калчополи, няколко отбора бяха наказани да стартират с няколко точки пасив. В края на кампанията се видя как това наказание се отрази на въпросните тимове. Когато дойдох тук, изоставахме с минус 12 точки от четвъртия. Това означава, че трябва да наваксаш 12 пункта, което е много. Вярно е, че преди няколко дни бяхме на минус 3 точки и имахме шанса да се изравним с Челси на 4-ото място. Проблемът е, че по време на възстановителния процес ние няма да печелим през цялото време. Останалите пък невинаги ще губят. Винаги е много трудно да наваксаш. Но ако си в близост с четвъртия, това е добре. В момента изоставаме с 3 точки. Следващия сезон, когато всички започнат отначало наравно, ще е по-различно. Сега е тежко и играчите го усещат, но ще положим усилия", коментира Моуриньо на пресконференцията си преди мача с Норич. Jose faced the media after yesterday's win as we now look ahead to our next festive fixture against Norwich tomorrow. #THFC #COYS pic.twitter.com/B9Odh6vGKE — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 27, 2019 Въпреки това, в свое днешно интервю специалистът изрази радостта си от възможността отново да води футболен отбор. "Щастлив съм да идвам и да бъда тук от 7:30 до 18:30 часа всеки ден. Щастлив съм да спя тук след мачовете, да ги анализирам с щаба си и да се подготвяме за следващия двубой. Щастлив съм да бъда на терена и да тренирам играчите. Щастлив съм да работя в офиса и да анализирам всичко. Щастлив съм да ходя на всеки мач. Това е радостта от всекидневието, която ти помага да даваш най-доброто от себе си. Ето така се чувствам сега - щастлив", сподели Моуриньо пред "Скай Спортс". José Mourinho on #thfc: "Happy to be on the pitch and coach the players. Happy to work in the office and analyse everything. Happy to go to every match. That's the happiness of the day-by-day which helps you give the best. That's the way I feel now. I'm happy." — Daily Hotspur (@Daily_Hotspur) December 27, 2019

