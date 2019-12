Какво да очакваме при дамите в Тур дьо ски

Между 28 декември 2019-а и 5 януари 2020 година феновете на ски бягането ще се насладят на дългоочакваното 14-о издание на Тур дьо ски. Ето какво можем да очакваме от състезанията при дамите и какви са най-интересните факти покрай пътешествието на белия керван из пистите в Ленцерхайде (Швейцария), Тоблах (Италия) и Вал ди Фиеме (Италия).

Норвежките бегачки печелят Тур дьо ски през последните шест сезона: Терезе Йохауг (2013/14 и 2015/16), Марит Бьорген (2014/15), Хейди Венг (2016/17, 2017/18) и Ингвилд Флугстад Йостберг (2018/19). Интересното е, че първите седем издания не са печелени от представителки на страната (Полша - 4, Финландия - 2, Швеция - 1).

